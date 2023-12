FOTO: Profesorii de Poveste care au scris istorie la Liceul cu Program Sportiv, celebrați de colegi și elevi Liceul cu Program Sportiv Bistrița a organizat un eveniment de suflet dedicat tuturor profesorilor pensionați de-a lungul anilor de la acest liceu. Gala a avut loc la Hotel Metropolis și a fost intitulata sugestiv „Profesori de Poveste”. Colectivul de cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Bistița a dorit sa le ofere un semn de mulțumire celor care și-au dedicat o buna parte din viața acestei școli. E vorba de profesorii care și-au dedicat timpul atator generații de elevi și sportivi pe care i-au calauzit catre cele mai inalte culmi ale performanței. Evenimentul a debutat cu un moment… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

