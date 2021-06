Stiri pe aceeasi tema

- Aida Parascan a facut marturii șocante legate de cea mai mare drama traita, despre bebelușul chiar i-a murit chiar in timp ce-l purta in pantece. Vedeta a declarat ca a fost nevoita sa-l nasca natural, pentru a nu se supune riscurilor, și i s-a spus ca micuțul ar fi inceput sa se descompuna. Detalii…

- Fostul pilot de raliuri, Titi Aur, a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Infectat cu Covid-19, barbatul s-a aflat in categoria persoanelor care au dezvoltat o forma grava a bolii, fiind nevoie de internare. Acum, la doua saptamani dupa infectare, pilotul exprima recunoștința fața…

- Salve de tun sunt trase sâmbata în Marea Britanie, în Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, în onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la vârsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE, potrivit Agerpres.Începând cu ora…

- Prințul Philip, care a murit vineri dimineața la aproape 100 de ani, a fost un apropiat al Casei Regale din Romania, fiind varul Regelui Mihai. Cei doi s-au nascut in același an, 1921, și au fost prieteni in copilarie, relația dintre ei pastrandu-se și ulterior, Ducele de Edinburgh botezand primul copil…

- Principele Philip si Regele Mihai I au fost veri si s-au nascut in acelasi an, 1921. Cand erau copii, au petrecut impreuna, ramanand memorabile fotografiile cu cei doi la varsta de sapte ani, pe o plaja din Mamaia. Au pastrat legatura de prietenie intreaga viata, iar legaturile dintre cele doua Case…

- Principele Philip si Regele Mihai I au fost veri si s-au nascut in acelasi an, 1921. Cand erau copii, au petrecut impreuna, ramanand memorabile fotografiile cu cei doi la varsta de sapte ani, pe o plaja din Mamaia. Au pastrat legatura de prietenie intreaga viata, iar legaturile dintre cele doua Case…

- Caz dramatic la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon". La numai 26 de ani, fara sa fi suferit de vreo alta boala, o tanara a murit pentru ca avea COVID. Era insarcinata, dar a nascut mai devreme pentru a-l salva pe Eduard, baietelul ei. Cateva zile mai tarziu, s-a stins. La computerul tomograf,…

- O femeie de 42 de ani din localitatea Siliștea, județul Suceava, a nascut, aseara, intr-o ambulanța SMURD care o transporta la spital. Aceasta a fost asistata de paramedici și a adus pe...