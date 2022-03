FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava In județul Alba au ajuns primii refugiați fugiți din calea razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut pe Facebook, de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Oliviu Botoi a precizat ca la manastire au ajuns cateva familii cu copii mici, mamici tinere, studenți, dar și persoane varstnice. Aceștia au fost cazați […] Citește FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava in Alba24 .