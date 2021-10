Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va finanta „garduri de sarma ghimpata si ziduri” la frontiere pentru a impiedica venirea migrantilor, așa cum au cerut 12 tari, printre care Lituania si Austria, a spus vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Sute de imigranți ilegali au luat cu asalt granița Poloniei. Aceștia au inceput sa distruga gardul cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus, folosind bate. Insa polițiștii de frontiera polonezi au ripostat.

- Emmanuel Macron l-a primit marți la Paris pe secretarul de stat american, Antony Blinken – o intalnire precauta, dar necesara in pregatirea „deciziilor concrete” pe care președintele francez și Joe Biden le vor anunța la sfarșitul acestei luni pentru a sigila reconcilierea dupa o criza fara precedent.…

- Papa Francisc a distribuit 15.000 de înghețate deținuților din doua închisori din Roma în aceasta vara deosebit de fierbinte, a dezvaluit Vaticanul, potrivit AFP.Organizațiile caritabile ale papei, conduse de capelanul sau, cardinalul polonez Konrad Krajewski, au precizat ca nu…

- Soldații straini care asigura perimetrul la aeroportul din Kabul au fost martorii unor scene de coșmar. Teroarea inspirata de talibani determina mamicile sa-și arunce copii peste gardul de sarma ghimpata in speranța ca vor fi salvați de militarii americani și britanici. Au fost facute publice…

- Gradinița 25 din Sectorul 2 al orașului București a fost modernizata atat in interior cat și in exterior. Sarma ghimpata a fost inlaturata, iar gardul instituției a fost vopsit in culori vesele și...

- Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters. Un numar extrem de mare de migranti…