Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Elliot Page, cunoscut din filmul "Juno", pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cea mai buna actrita in rol principal", va deveni in curand primul barbat transgender care apare pe coperta revistei Time, odata cu aparitia de vineri la standurile de presa a celui…

- Actorul Elliot Page, cunoscut din filmul "Juno", pentru care a primit o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cea mai buna actrita in rol principal", va deveni in curand primul barbat transgender care apare pe coperta revistei Time, odata cu aparitia de vineri la standurile de presa a celui…

- Premiera in Maramureș: intervenție medicala de succes realizata cu noul angiograf la Spitalul Județean de Urgența. Un barbat de 68 de ani a fost salvat! Intervenție medicala in premiera realizata in 22 ianuarie, la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”…

- Un barbat beat i-a pus pe drumuri pe salvamontiști din Sinaia. Salvatorii au fost anunțați ca o persoana se simte rau pe o partie din zona. Dupa numeroase cautari, salvamontiștii au gasit victima dormind intr-un morman de zapada, potrivit Mediafax. Salvamontiștii din Sinaia au povestit pe…

- Politistii ungari au retinut joi un barbat turc si o romanca suspectati ca au transportat 31 de imigranti intr-un camion, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Hajdu-Bihar, citat de MTI, potrivit news.ro. Potrivit comunicatului, patrula politiei de frontiera de la Letavertes…

- O fotografie publicata recent pe coperta revistei Vogue, ce o prezinta pe Kamala Harris intr-o tinuta relaxata si purtand bascheti, a fost considerata lipsita de respect fata de prima femeie de culoare aleasa in functia de vicepresedinte al Statelor Unite. Controversele provocate de acea imagine…

- O fotografie publicata recent pe coperta revistei Vogue, ce o prezinta pe Kamala Harris intr-o tinuta relaxata si purtand bascheti, a fost considerata lipsita de respect fata de prima femeie de culoare aleasa in functia de vicepresedinte al Statelor Unite. Controversele provocate de acea imagine…

- Celebra revista Vogue a starnit controverse in mediul online, dupa ce a publicat doua fotografii cu viitorul vicepreședinte american, Kamala Harris, care va aparea pe coperta lunii februarie. Criticii acuza publicația pentru apariția dezamagitoare și ”ștearsa” a pozelor cu vicepreședintele ales al SUA,…