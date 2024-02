Josif Lorincz a confectionat titere din lemn de brad si fag in sufrageria sa, in vremea pandemiei, pentru cele doua nepoate ale sale, membre in ansamblul de titere de pe langa Centrul Cultural Maghiar din Sibiu, potrivit Consiliului Judetean.

Povestea titerelor artizanale incepe in timpul pandemiei, cand la Centrul Cultural Maghiar din Sibiu tocmai se alcatuia primul ansamblu dedicat acestui tip de instrument la care, in vechime, a cantat si Eschil in timpul spectacolelor tragice ale Greciei Antice, conform News.ro.

„Avem doua nepoate, Melissa si Beatrice, care tocmai isi doreau sa invete…