- Scene cumplite au avut loc intr-un parc din București. Un baiat a fost batut cu bestialitate de un altul, iar agresiunea a fost filmata de un alt adolescent. Agresorul l-a trantit la pamant pe copil, iar apoi a inceput sa-l lovesca cu pumnii și picioarele. Deși victima, cu ochii in lacrimi, il ruga…

- Doi polițiști din municipiul Huși, județul Vaslui, au ajuns, luni seara, la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina condusa de un șofer beat. Doi polițiști au oprit pentru control un autoturism, marca Mercedes-Benz. In momentul in care unul dintre agenți s-a apropiat de șofer cu aparatul etilotest,…

- Asociatiile Elevilor anunta ca vor picheta sediile mai multor prefecturi din tara, dar si sediul Guvernului, in semn de protest fata de eliminarea gratuitatii transportului pentru elevi. “Ca raspuns, la ora 14:00, membrii Asociatiei Elevilor din Constanta vor fi prezenti maine in fata Prefecturii pentru…

- Incident grav pe calea ferata. Un tren Regio plecat de la București, care transporta peste 100 de persoane, a ramas fara frane in zona garii Golești. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panica și au avut nevoie de ingrijiri medicale. CFR Calatori a trimis o comisie de cercetare la Golești, pentru…

- Parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita incepand de marti, 1 iunie, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil, inclusiv de 1 zi, si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. “Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in noaptea de Inviere nu sunt permise petrecerile nici macar acasa. Avertismentul a fost lansat dupa ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au fost relaxate in Bucuresti. Prefectul Capitalei a atras atentia ca, in cazul in care vor fi descoperite…