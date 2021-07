Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a fost surprinsa cu incalțari șocante, niște platforme uriașe, la plimbare in New York. Diva și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale extravagante, noteaza click.ro. Cantareața Lady Gaga (35 de ani) a fost surprinsa, recent, cu incalțari șocante, niște platforme uriașe, la plimbare in New York.…

- Golul alpin Moldoveanu - Capra, rezervatia naturala impresionanta ce se desfasoara intre Varful Moldoveanu si Varful Capra este, pe cat de spectaculos, pe atat de periculos. In medie, aici au loc, anual, 100 de accidente montane.

- Spania trebuie sa depuna mai multe eforturi in viitor pentru a proteja rezervatia naturala Coto de Donana, un parc national a carui retea hidrologica este amenintata de activitatile turistice si de agricultura intensiva, informeaza DPA. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cu sediul in Luxemburg,…

- Uberto si Greta, doi tineri din Italia au murit in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unei plimbari cu barca pe lacul Garda din Salo, in Brescia. Doi turisti germani sunt cercetati pentru omor.

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii revine cu semnale de alarma cu privire la un produs turistic, care poate deveni toxic pentru Rezervatia Biosferei: "excursiile de o zi in Delta Dunarii" Printr un comunicat de presa semnat de Catalin Tibuleac, presedintele AMDT Delta Dunarii…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca nu rezoneaza cu inițiativa colegului sau de partid. In opinia sa, aceasta a fost doar o propunere de lucru pe care Dacian Cioloș a formulat-o in discuțiile pe care le-au avut. El a confirmat, astfel, informația care circula pe surse, potrivit careia Dacian Cioloș…

- Romanii se bucura de primul pas din revenirea la normalitate, a amintit sambata premierul Florin Citu, care a anuntat ca a facut deja prima sa plimbare fara masca. „Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea si a fost wow”, a scris…

- O primarie din judetul Botosani a fost sanctionata de comisarii de la Garda de Mediu, dupa ce a amenajat un dig pe un parau aflat intr-o rezervatie naturala, a declarat, sambata, comisarul sef al Comisariatului Judetean al Garzii Nationale de Mediu, Cristina Kashyap. Primaria comunei Lozna a fost sanctionata…