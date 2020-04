Stiri pe aceeasi tema

- Speak este cunoscut atat in țara, cat și in strainatate datorita talentului sau in industria muzicala. Chiar daca are sute de fani, puțini știu cum arata fratele sau! Deși intre ei exista o diferența de varsta de patru ani, cei doi frați seamana izbitor de bine, incat multa lume crede ca sunt gemeni!

- Toata lumea o cunoaște pe Vladuța Lupau! O vedeți mereu la diferite evenimente, incantandu-i pe toți cu vocea sa inconfundabila. Deși are o mulțime de fani in toata țara, puțini știu cum arata fratele ei. De curand, artista le-a satisfacut aceasta curiozitate și le-a impartașit o fotografie emoționanta…

- Raluka se afla in autoizolare, la fel ca toata lumea, insa are un mesaj pentru toți cei care o urmaresc. In cadrul emisiunii „ Vorbește lumea “ de la Pro TV, Raluka a transmis un mesaj prin video call și a povestit cum arata o zi din viața ei, acum, ca toata lumea trebuie sa stea in casa. Iata ce a…

- Anca Serea si Adi Sina sunt nedezlipiti de micutii lor. Atunci cand ia o pauza de la activitatea lui profesionala, cantaretul nu rateaza nicio ocazie de a-si petrece timpul cu cei sase copii. De curand, artistul si-a bucurat fanii cu o fotografie de colectie, cu mezina familiei.

- Giulia este o femeie implinita. Celebra cantareata are o cariera de succes si o familie minunata. De curand, vedeta le-a impartasit fanilor sai o fotografie emotionanta alaturi de fiica ei, cele doua topindu-le imediat inimile internautilor.

- Vlad Gheman este unul dintre cei mai indragiti actori din Romania. Nu e de mirare ca are si o multime de fani, care il admira pentru talentul sau. Cu toate astea, putini sunt cei care stiu cum arata tatal artistului.

- Culita Sterp este foarte apropiat de familia sa si are o legatura stransa cu surorile lui, dar si cu fratele sau, Iancu. Cei doi sunt mai tot timpul impreuna, iar de mai multe ori Culita l-a lasat sa apara in videoclipurile sale.

- Irina Rimes se numara printre cele mai iubite voci de la noi din tara. Daca pe frumoasa artista o stie toata lumea, putini sunt cei care o cunosc pe mama ei. Bruneta si cea care i-a dat viata seamana ca doua picaturi de apa!