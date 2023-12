Parlamentarii romani au fost colindați ieri de membrii Corului de Copii Pastia, al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia“, din Focșani. Aceștia au fost primiți de deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, care le-a prezentat impunatoarea cladire, modul in care decurge procesul legislativ in Camera Deputaților. La final, micii artiști s-au fotografiat cu deputatul Laurențiu Marin […] Articolul FOTO: Parlamentarii romani, colindați de Corul de Copii Pastia al Ateneului din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .