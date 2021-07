Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina Lupu, soferul autocarului a observat ca iese fum […] The post FOTO/ Panica la Botoșani. Un autocar cu 21 de copii a luat foc in mers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .