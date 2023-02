Stiri pe aceeasi tema

- Doi caini de lupta au atacat o femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii, zona in care, in urma cu mai putin de o luna, o femeie a fost ucisa de caini. Cainii din rasa Cane Corso, femela si mascul, scapasera din curtea stapanului si hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii,…

- Doi caini de lupta au atacat o femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii, zona in care, in urma cu mai putin de o luna, o femeie a fost ucisa de caini. In 21 ianuarie, Ana Oros Daraban, o femeie, de 43 de ani a murit, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga…

- Incidentul a avut loc marți seara, 14 februarie. Femeia iși plimba cainele pe digul de la Lacul Morii și a fost atacata de doi caini din rasa Cane Corso, care scapasera din curtea stapanului, anunța vineri, 17 februarie, Autoritatea pentru Supraveghere si Protectia Animalelor (ASPA), intr-un mesaj postat…

- O femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii a fost atacata de doi caini de lupta, rasa Cane Corso, care scapasera din curtea stapanului și hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii, informeaza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor intr-o postare pe Facebook.

- Un cetațean care se plimba de asemenea pe dig i-a sarit in ajutor femeii. Acesteia, cuprinsa de panica, i-a venit ideea sa sara dincolo de dig, inspre apa. Din fericire, aceasta decizie impulsiva și riscanta a fost salvatoare. Cei doi Cane Corso i-au urmat, apoi femeia si cainele ei au reușit sa sara…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor(ASPA) neaga acuzațiile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, potrivit carora angajatii sai nu s-ar fi prezentat pe data de 14 ianuarie in zona Lacul Morii in urma unei sesizari venite din partea Politiei Locale a Sectorului 6. Conform unor precizari…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a prezentat pe Facebook un document semnat de un polițist local de la Sectorul 6 prin care arata ca a organizat o acțiune de prinde a cainilor pe 14 ianuarie, dupa ce anterior Ciprian Ciucu ii acuzau ca nu au raspuns solicitarii. Confruntat…

- O femeie in varsta de 44 de ani a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost atacata de caini, in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii. Femeia mai fusese atacata de caini in aceeași zona și in aprilie 2022. In ultimii 17 ani, alte doua persoane au murit in București, dupa ce au fost atacate de…