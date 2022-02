Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Elszeszer, construit in jurul anului 1860, in judetul Mures, este scos la vanzare de agenția imobiliara Romania Sotheby’s International la pretul de 390.000 de euro, potrivit News.ro . Cladirea are 10 camere, trei bai si o istorie veritabila in spate. Cu fatade colorate, Palatul Elszeszer se…

- București, 26 ianuarie 2022 – Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața materialelor izolante, parte a Grupului Knauf, anunța semnarea contractului de achiziție a fabricii de vata minerala de sticla Gecsat S.A din Tarnaveni, județul Mureș. Achiziționarea fabricii din Tarnaveni…

- Un tehnician chimist, Petru Lechintan, in varsta de 85 de ani, care a activat peste 30 de ani in cadrul Combinatului chimic Tarnaveni, a reusit sa salveze de la uitare istoria primei sarje de aluminiu care a fost turnata in Romania in anul 1942, o premiera despre care nu s-au pastrat documente de arhiva…

- 130 de copii din municipiul Tarnaveni, județul Mureș intra astazi in "casa noua" dupa ce s-au finalizat lucrarile de reabilitare a exteriorului cladirii, in care participa la activitațile centrului de zi. Imobilul Fundației Buckner era renovat la interior, insa arata deplorabil la exterior, iar acoperișul…

- Un restaurant cunoscut din Iasi isi cauta administrator. Afacerea Complex „Popas Pacurari" se vinde la pretul de 280.000 de euro, potrivit unor anunturi de pe site-uri de specialitate. Motivul vanzarii ar fi timpul insuficient pentru gestionarea mai multor afaceri din diferite domenii de activitate…

- O benzinarie din Romania se vinde. Este vorba despre o benzinarie din Oradea, care a fost scoasa la vanzare pe un site de profil. Prețul cu care se vinde o benzinarie din Romania Premiera in țara noastra. Aceasta este prima benzinarie scoasa la vanzare. In anunțul de pe un site care se ocupa cu vanzari…