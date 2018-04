Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza concursuri pentru ocuparea a 5 posturi vacante de agent de poliție, prin incadrare directa. Documentele necesare inscrierii se pot depune in perioada 16 -20 aprilie a.c.. Luni, 16 aprilie, Inspectoratul General pentru Imigrari a demarat procedura pentru…

- Ai facut marele pas! Te-ai casatorit și acum vrei sa afli ce spune data aleasa despre casnicia voastra. Sau poate vrei sa alegi o zi anume pentru acest eveniment, o zi care sa-ti garanteze succesul și sporul in casa ori in relația de familie. Iata ce spune data nuntii despre viitorul casniciei tale,…

- Iulia Zgripcea si Andrei Barbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 si-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie si de prieteni, iar proaspatul cuplu a si revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare care aduce zilnic informatiile…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si confiscat peste 7.600 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 70.500 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania. * In data de 23 ianuarie…