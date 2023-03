Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Mini Countryman se pregatește sa intre in cea de-a treia generație. Noul model urmeaza sa fie dezvaluit complet mai tarziu in acest an și va aduce, in premiera, și o versiune complet electrica. Pana la momentul lansarii oficiale, constructorul britanic ne ofera primele imagini cu noul model…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi,…

- Constructorul britanic a lansat oficial noul Cooper SE Convertible. Pe scurt, aceasta este varianta decapotabila a lui Cooper SE, versiunea electrica a celebrului model subcompact. Noul model va fi disponibil exclusiv in mai multe piețe din Europa incepand din aprilie, insa acesta va fi produs doar…

- Va fi o versiune cu trei randuri a CX-60. Dupa lansarea lui CX-60 anul trecut in Europa și a modelului CX-90 recent dezvaluit in Statele Unite, Mazda iși va dubla oferta SUV-ului cu tracțiune spate mai tarziu in 2023. Am aflat deja ca CX-70 va fi dezvaluit in lunile urmatoare ca o versiune pe doua randuri…

- O șoferița de TIR din Romania a devenit virala pe TikTok in urma clipurilor sale foarte interesanteEa a și-a uimit urmaritorii cu un clip in care explica ce ascund șoferii in interiorul ușii TIR-ului, pe ultima treapta pe care urca, scrie site-ul ro-viral.video Șoferița face drumuri in toata Europa,…

- Mobideco.ro este unul dintre cele mai mari magazine online unde poți gasi la prețuri accesibile tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți mari confortul casei tale, incepand de la piese de mobilier și decorațiuni interioare, pana la mobilier de gradina. Scopul celor de la Mobideco.ro este acela de a aduce zilnic…

- Pe fondul condițiilor meteorologice favorabile, retragerile de gaze din depozitele europene ramin la un minim record pentru ianuarie, iar generarea de energie electrica din parcuri eoliene (WPP) din regiune a depașit 30% din total. RIA Novosti scrie despre acest lucru cu referire la date de la Gas Infrastructure…

- CES 2023 este si despre electrocasnice, iar Samsung ne-a surprins placut cu… un cuptor cu livestream. Da, ati citit corect, exista un cuptor numit Bespoke AI Oven, care transmite live pentru fanii vloggerilor culinari pregatirea preparatului. Dezvaluit in Las Vegas, acest dispozitiv se alatura gamei…