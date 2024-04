Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a fost esential pentru formatia Damac FC, in meciul castigat cu scorul de 2-1 in deplasare cu Al-Okhdood, sambata, in etapa a 28-a a primei ligi saudite de fotbal, informeaza AGERPRES.Stanciu a deschis scorul in min.

- Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra (48 de ani), a pierdut in fața lui Al-Ettifaq, scor 0-2, in etapa 22 din campionatul Arabiei Saudite. Nicolae Stanciu (30 de ani) a fost titularizat de antrenorul roman și a fost inlocuit in minutul 68. Damac a evoluat in inferioritate numerica din minutul 23,…

- Al Tai, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf (48 de ani), a pierdut deplasarea cu Abha, scor 0-2. Antrenorul roman are șanse tot mai mici sa continue pe banca formației din Arabia Saudita. Al Tai a obținut un singur punct in ultimele 7 etape și a cazut pe loc retrogradabil in prima liga a Arabiei…

- Stanciu, Rațiu și Cordea, jucatorii din Alba prezenți pe lista preliminara a stranierilor pentru amicalele Romaniei din martie Nicolae Stanciu (Damac FC), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) și Andrei Cordea (Al Tai), sunt cei 3 jucatori din Alba aflați pe lista preliminara a stranierilor convocați de selecționerul…

- Mesajul lui Nicolae Stanciu, inainte de EURO 2024: „Nu suntem colegi, nu suntem prieteni, suntem o familie” Fotbalistul Nicolae Stanciu, capitanul echipei naționale de fotbal și mijlocașul celor de la FC Damac din Arabia Saudita, a acordat recent un amplu interviu pentru FRF TV. Stanciu a vorbit, printre…

- Carlo Ancelotti i-a propus lui Luka Modric (38 de ani), al carui contract expira pe 30 iunie și caruia nu i se va mai prelungi, sa ramana la Real Madrid in stafful tehnic. Vicecampionul mondial din 2018 l-a refuzat pe antrenorul italian și și-a ar cauta echipa in SUA și Arabia Saudita. Dupa 12 stagiuni…

- Mijlocașul croat Ivan Rakitic a parasit Sevilla, dupa o a doua perioada petrecuta la club, in vederea transferului sau la Al-Shabab din Arabia Saudita, a anunțat marți echipa din LaLiga. Contractul jucatorului urma sa expire la finalul campaniei."Am ajuns la un acord cu Al-Shabab Club, din Saudi…

- Antrenorul Vasile Miriuța nu este impresionat de Darius Olaru și susține ca e cam tarziu pentru mijlocașul FCSB sa ajunga in Germania sau Anglia: „Poate in Arabia Saudita”. Darius Olaru se afla la cel mai bun sezon al sau in Superliga, cu FCSB. Luni seara a reușit un hattrick, la 4-0 cu UTA, și a ajuns…