Stiri pe aceeasi tema

- Sora Elenei Gheorghe a nascut zilele trecute o fetița perfect sanatoasa. Ana Pirvulescu a postat pe contul de socializare o imagine, in care le-a marturisit prietenilor virtuali, care sunt ajutoarele ei de baza. Ana a fost foarte ocupata cu amenajarea camerei fetiței in aceasta perioada, așa ca fiul…

- Ziua de vineri a fost una incErcatE cu mari emo:ii pentru Elena Gheorghe "i sora ei. Ana Pirvulescu "i feti:a sa au fost externate din spital, iar cantErea:a a scris un mesaj induio"Etor pe re:elele de socializare.

- Ana Pirvulescu este cum nu se poate mai fericitE! Sora Elenei Gheorghe a nEscut, zilele trecute, o feti:E perfect sEnEtoasE, cEreia i-a pus numele Ania "i pe care a introdus-o deja in lumea vedetelor!

- Marti, Ana Pirvulescu, sora Elenei Gheorghe, a devenit mEmicE pentru a doua oarE "i a nEscut o feti:E sEnEtoasE pe care a numit-o Ania. }n urmE cu cateva ore, Elena Gheorghe a fEcut publicE prima pozE cu nepotica ei.

- Ana Pirvulescu se aflE in ultimul trimestru de sarcinE, dar acest lucru nu o impiedicE sE fie super hot! Sora Elenei Gheorghe abia a pus cateva kilograme pe durata sarcinii "i are un corp de milioane, la care orice femeie viseazE!

- Noua marca auto Byton, care a aparut in spatiul public la inceputul acestui an, are planuri serioase in ce priveste productia de electromobile cu tehnologii de pilotare automata. Acum cateva ore, la expozitia CES din Shanghai, a prezentat conceptul unui al doilea model din viitoarea sa gama – sedanul…