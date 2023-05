Stiri pe aceeasi tema

- bull; Totodata, Laurentiu Gabriel Mihalcea s a clasat in imediata vecinatate a medaliilor, pe locul patru Editia 2023 a Campionatului European de Culturism si Fitness se desfasoara in aceasta perioada la Santa Susanna, in Spania, iar, in prima zi de competitie, reprezentantii CS Farul Constanta din…

- Suceveanul Andrei Cimpan va pleca cu lotul Romaniei in Spania, la Campionatul European de Culturism și Fitness, care se va desfașura in aceasta saptamana la Santa Susanna."Sportivul nostru trebuie sa iși apere titlurile caștigate in anii 2021 și 2022", a declarant antrenorul ...

- Feminitate și frumusețe, mureșencele noastre au urcat pe podium. Paula Frandeș și Cristina Pop s-au intors cu medalii de la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness din Macedonia, desfașurat in perioada 21-23 aprilie. Paula Frandeș a obținut titlul de vicecampioana balcanica la categoria Women"s…

- Romania participa la Campionatele Europene de Lupte de la Zagreb, Croația, cu 17 sportivi. Alexandra Anghel a obținut medalia de aur la categoria 72 de kilograme dupa ce a invins in finala o sportiva din Turcia. 4-4 la patru a fost scorul, dar sportiva din Romania a beneficiat de regula conforma careia,…

- Halterofila constanteana Bianca Daniela Dumitrescu dublu legitimata, CS Farul Constanta CSM Constanta a participat la Campionatul Europan pentru seniori de la Yerevan Armenia .Sportiva care il are ca antrenor la club pe Aurel Tataru a concurat la categoria 45 kg si a fost aproape de medalii, clasandu…

- Sportiva romana Andreea Cotruta a cucerit trei medalii de aur la cat. 55 kg, duminica, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan. Cotruta a luat aurul la smuls cu 91 kg, s-a impus la stilul aruncat cu 110 kg, ratand cate o incercare la fiecare, iar la total a castigat cu 201 kg. Romania […] Source

- Sportiva romana Ana Andreea Beatrice va lupta, joi, pentru medalia de aur la Campionatul European de lupte, rezervat categoriei sub 23 ani, de la București. Ana Beatrice, campioana europeana en-titre, o va intalni in finala de la ora 18.00 pe suedeza Emma Malmgren. Romania a cucerit deja o medalie de…

- Aflata la primul sau concurs rezervat senioarelor, gimnasta Sabrina Voinea, in varsta de doar 15 ani, a cucerit, sambata, doua medalii de aur la puternicul concurs de la Doha, din Qatar, din cadrul Cupei Mondiale. Sabrina s-a impus in finalele de la barna și sol, dupa ce vineri, in finala de la sarituri,…