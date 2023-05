Stiri pe aceeasi tema

- LIVE: Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, noul monarh al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea are loc in 6 mai la Westminster Abbey, Londra, si va fi condusa de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby. In cadrul…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume. Incoronarea noului monarh britanic va include…

- Noul monarh britanic va purta coroana Sfantului Edward realizata din aur masiv, grea de 2,23 kilograme. Sambata, in timpul ceremoniei religioase din Westminster Abbey organizata cu ocazia incoronarii ca Rege al Marii Britanii, Charles al III-lea va purta o colectie de robe de aur ce cantaresc impreuna…

- In timpul incoronarii lui Charles al III-lea, sambata, toti britanicii vor fi chemati sa-i jure credinta suveranului. Antimonarhistii critica aceasta decizie si sustin ca „intr-o democratie, seful statului este cel care ar trebui sa jure credinta poporului si nu invers”. Biroul Arhiepiscopului de Canterbury,…