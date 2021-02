Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, si FC Bruges, din cadrul primei manse a saisprezecimilor de finala ale competitiei Europa League, se va disputa in fata 10.000 de suporteri ucraineni, joi, pe Stadionul Olimpic din Kiev, a anuntat campioana en titre a Belgiei,…

- Dinamo Kiev și FC Bruges se vor infrunta pe 18 februarie, de la ora 17:00, in „16-mile” Europa League, iar adversara lui Mircea Lucescu are probleme inaintea turului din Ucraina, din cauza cazurilor de COVID-19 din lotul echipei. ...

- Capitanul Serhiy Sydorchuk (29 de ani) a vorbit despre impactul lui Mircea Lucescu (75 de ani) la Dinamo Kiev: „Nu vrea sa te umileasca sau sa te faca sa te simți vinovat. E mereu alaturi de noi”. Mircea Lucescu a incheiat 2020 campion de iarna in Ucraina și calificat cu Dinamo Kiev in "16-imile" Europa…

- Echipa antrenata de Mircea Lucescu și Emil Caras, Dinamo Kiev, și-a aflat adversarul din șaisprezecimile Ligii Europei. In aceasta faza a competiției ucrainenii vor intalni campioana Belgiei, Club Brugge.

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, o va infrunta pe FC Bruges in saisprezecimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Cele doua echipe s-au intalnit in sezonul precedent, belgienii avand castig de cauza in…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a vorbit astazi despre meciul decisiv cu Ferencvaros, sugerand ca Dinamo Kiev a fost nedreptațita in grupele Ligii Campionilor. Dinamo Kiev - Ferencvaros, in ultima runda a grupelor Ligii Campionilor, se joaca marți, de la ora 22:00;Formația lui Mircea Lucescu are nevoie de…

- Internaționalul roman de tineret Radu Dragușin (18 ani, fundaș central) a debutat pentru Juventus in Liga Campionilor, impotriva echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. Italienii s-au impus pe teren propriu cu scorul 3-0. Lucescu joaca pentru o calificare in „16”-imile Europa League saptamana…

- Radu Dragușin (18 ani, fundaș central) a debutat pentru Juventus in Liga Campionilor, impotriva echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. Italienii s-au impus pe teren propriu, scor 3-0. Lucescu joaca pentru o calificare in „16”-imile Europa League saptamana viitoare, la Kiev, cu Ferencvaros.…