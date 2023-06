Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct NATO, s-a plimbat cu bicicleta duminica pe Via Transilvanica, intre Ciugud si Alba Iulia, alaturi de fratii Useriu si de alti voluntari, alaturandu-se astfel altor „ambasadori” ai proiectului care a castigat, recent, Premiul European pentru Patrimoniu / Premiul…

- Secretarul general adjunct al NATO a strabatut cu bicicleta pentru prima data traseul de pe via Transilvanica intre Ciugud și Alba Iulia. Totodata, Geoana a vizitat și Baza Aeriana de la Campia Turzii.

- FOTO: Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, cu bicicleta la Ciugud, pe Via Transilvanica. Cu cine s-a intalnit Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla duminica la Ciugud, cu bicicleta. Potrivit reprezentanților primariei, acesta a dorit sa vada Via Transilvanica și a parcurs…

- 4 iunie 2023 - astazi s-au implinit 103 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, care a consfințit la nivel juridic internațional incheierea pacii Puterilor Aliate si Asociate cu Ungaria la finalul Primului Razboi Mondial. Prin acest tratat s-a recunoscut ceea ce romanii din Transilvania si Banat…

- Regele Charles a ajuns in Valea Zalanului din județul Covasna. Acolo, suveranul britanic a fost intampinat de localnici care i-au urat bun venit și i-au oferit flori.Bucuros de ospitalitatea romanilor, regele Charles i-a imbrațișat dupa care s-a dus in casa lui veche de 100 de ani. Suveranul britanic…

- Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din Romania, iși susține angajamentul ferm fața de mediul inconjurator, folosind panouri fotovoltaice care genereaza peste 500 KWP instalați. Aceasta investiție așaza resortul din inima Transilvaniei in topul companiilor din turism din țara care genereaza…

- De-a lungul anilor, regele Charles a aratat o afecțiune aparte fața de țara noastra. Inca din 1998, a vizitat Romania aproape in fiecare an, de la București pana in Maramureș, de la manastirile Bucovinei, pana la Delta Dunarii. Mulți s-au intrebat de ce are sentimente speciale pentru aceste meleaguri,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, subiect despre care susține ca este unul foarte dureros și care reprezinta o acumulare de frustrare. „Este adevarat ca subiectul Schengen este unul foarte dureros și el este de fapt, mai degraba simbolic,…