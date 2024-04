Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Baia de Cris, judetul Hunedoara, a gasit in propriul autoturism un sarpe veninos.Panicat, omul a sunat la 112, iar reacția Poliției este una de cascadorii rasului. Ei i-au recomandat, telefonic, sa-i taie capul șarpelui. Reptila scapase din terariul unui crescator. Un barbat din Baia de…

- Tanar de 22 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins in timp ce conducea o mașina, fara permis Tanar de 22 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins in timp ce conducea o mașina, fara permis Un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de…

- Un biciclist și-a pierdut viața aseara, dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada Elena Doamna, in orașul Corabia, din județul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia. Polițiștii au stabilit ca un autoturism, condus de un tanar, de 29 de ani, din…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat de catre polițiștii clujeni, intr-un dosar penal, pentru multiple infracțiuni. Totul a plecat de la o mașina pe care a incendiat-o din plictiseala. Individul este acum internat la Psihiatrie. Și probabil va mai ramane o perioada in atenția medicilor. Zilele…

- Un echipaj de poliție de la Radauți a avut parte de un caz complicat dupa ce sambata noapte, in jurul orei 23.00, a oprit pentru control un autoturism Mercedes Benz, pe strada Nicolae Balcescu din Radauți.Polițiștii au observat ca in mașina erau doi barbați care s-au mutat in mașina, locul de la ...

- Un accident spectaculos a avut loc, sambata dimineata, pe o strada din municipiul Alba Iulia, unde o autospeciala a operatorului de salubritate RER Vest a lovit mai multe autoturisme parcate, dupa care a rupt un copac. In urma incidentului au rezultat doar pagube materiale, afirma oficialii Politiei…

- 175 kg de peste, fara documente justificative, descoperite de politistii de frontiera tulceni, in portbagajul unui autoturism.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in zona localitatii Babadag, un cetatean roman care conducea un autoturism…