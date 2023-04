Stiri pe aceeasi tema

- ȘTIREA TA| ALERTA in Alba Iulia: Mai multe pisici și un caine, gasiți fara suflare. Ar fi fost otraviți cu mancare cu antigel ȘTIREA TA| ALERTA in Alba Iulia: Mai multe pisici și un caine, gasiți fara suflare. Ar fi fost otraviți cu mancare cu antigel Mai multe pisici și un cațel au fost gasiți morți…

- Foarte multe persoane ce iubesc fotbalul aleg sa mearga la restaurant pentru a putea viziona meciul de acolo. Fanii fotbalului doresc sa aiba mancare și bautura, iar tocmai din acest motiv serile la restaurant cand este meci de fotbal trebuie sa fie reușite, pentru a le oferi o experiența reușita. Bineințeles,…

- Vineri se deschide Targul Gradinarului la Alba Iulia. PROGRAMUL, oferta producatorilor locali, prezentari de produse, ateliere Vineri, 24 martie 2023, de la ora 11.00, pe Latura de Vest a Cetatii Alba Carolina din Alba Iulia va avea loc deschiderea oficiala a celei de-a XIII-a editii a Targului Gradinarului.…

- Bucataria este locul in care pasiunea pentru gatit poate fi exprimata in varii feluri. Fie ca ești un bucatar profesionist sau un pasionat al gastronomiei, e important sa ai la indemana unele dintre cele mai bune articole și ustensile pentru a-ți indeplini obiectivele culinare. De aceea, noi.ro iți…

- CMJ Alba recruteaza candidați pentru admiterea in instituțiile de invațamant militare. Oferta educaționala pentru 2023-2024 Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, a inceput activitațile de recrutare a candidaților pentru admiterea in institutiile militare de invatamant liceal,…

- FOTO| INCENDIU in șanțurile Cetații din Alba Iulia: Intervin pompierii FOTO| INCENDIU in șanțurile Cetații din Alba Iulia: Intervin pompierii Detașamentul de pompieri din Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in inima localitații. Potrivit primelor informații, este vorba…

- Iata o rețeta inedita de cartofi copți.Pentru a prepara urmatoarea rețeta ai nevoie de ingrediente pe care le poți procura cu ușurința: cartofi, unt, parmezan și condimente. In funcție de preferințe, peste cartofii bine rumeniți adauga, de exemplu, smantana, ceapa verde, bacon și branza. In acest caz,…

- Ministerul Apararii ucrainean a negat duminica informatiile vehiculate in presa conform carora a semnat contracte la suprapret pentru produsele alimentare destinate militarilor sai, scrie digi24.ro.