FOTO Mai multe panouri bilingve din Harghita și Mureș au fost distruse: DRDP Brașov a anunțat că va depune plângere la Poliție Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat ca vor depune plangere la Poliție pentru distrugere, dupa ce au gasit mai multe panouri bilingve, care anunțau intrarea in diferite localitați din Harghita și Mureș mazgalite cu vopsea. Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile anticipate Acțiunea ar fi fost facuta noaptea trecuta de turiști aflați in tranzit prin cele doua județe. Trei panouri au fost descoperite pana la aceasta ora, iar reprezentanții DRDP Brașov au cerut o verificare a tuturor placuțelor de la intrare. Panourile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

