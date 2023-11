Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de organizare a Festivalului Național de Umor ”Ion Canavoiu” anunța astazi anularea evenimentului programat inițial pentru perioada 10-12 noiembrie. Aceasta decizie dificila a fost luata din motive independente de organizator, in urma adoptarii, de carte Guvern, unei ordonanțe care impune reducerea…

- Salonul Național de Caricatura „Aurelian Iulius Șuța – ȘAI” va avea loc in data de 10 noiembrie, la ora 12.00, la sediul CJCPCT Gorj, sala “Florin Isuf”, din Targu Jiu. Salonul Național de Caricatura „Aurelian Iulius Șuța – ȘAI” este un eveniment de tradiție care a fost menținut cu pasiune și dedicație…

- Celebrul producator roman de mobila, Mobexpert va deschide, pe 19 octombrie, un magazin de tip concept store Dambovița Mall. Acesta este amplasat la etaj, in apropierea zonei de food court pe o suprafața de 1500 mp. Este primul magazin al producatorului in județul Dambovița. https://www.facebook.com/MOBEXPERT/videos/698699155493182

- Numele Dana Budeanu a devenit in utimii ani unul dintre cele mai sonore nume din showbiz. In timp ce mulți o critica, alții o admira pentru felul direct in care iși spune parerea, fara menajamente, despre ținutele mai multor vedete. A fost casatorita cu Radu Budeanu, insa dupa divorț, aceasta și-a pastrat…

- Clujenii s-au aprins dupa ce localurile Taverna Racilor, deținute de celebrul Pescobar au fost inchise in București. Pentru ca e un subiect aprins, acesta a fost dezbatut pe multe conturi de Facebook. Cristian Anghel, managerul Frizzante Van, bar specializat in cocktailuri, i-a luat apararea lui…

- Cand vrem sa luam pauza de la activitațile de zi cu zi, mulți dintre noi obișnuim sa bem cafea sau ceai. Știai ca modul in care ții cana de bautura dezvaluie aspecte despre personalitatea ta? Afla in randurile de mai jos ce spune felul in care ții degetele pe cana despre felul tau de a […] The post…

- Este o zi speciala in familia lui Tavi Clonda! Celebrul artist iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere, iar alaturi de el este intreaga familie. Artistul a dezvaluit cum va sarbatori și ce cadou a primit din partea frumoasei sale soții, Gabriela Cristea.

- Fabrica de geamuri din Buzau se numara printre cazurile exemplare de privatizari nereușite. Acest gigant industrial, care candva se mandrea cu titlul de cel mai mare producator de sticla din sud-estul Europei și contribuia la imbunatațirea nivelului de trai al locuitorilor din Buzau, se regasește acum…