LIDL va deschide joi, 17 decembrie, cel de-al treilea magazin din Alba Iulia, situat in zona Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia. Compania va deține in acest fel cate un magazin in fiecare dintre cele mai importante zone din oraș. Este cel de-al doila magazin de acest fel, deschis in oraș in acest an.