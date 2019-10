[FOTO] La Balci, de Sfantul Dumitru, la 20 km de Bucuresti: gratare incinse, tiribombe si multa turta dulce

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta sarbatoare este intampinata in fiecare an cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci deliciosi, dar si jocuri cu focuri vii. Mai mult, praznuirea Sfantului Dumitru marcheaza si ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei.Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta…

- MESAJE DE SFANTUL DUMITRU Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes, scrie ziarulunirea.ro. Citeste si SFANTUL DUMITRU. Ce trebuie sa faci pe 26 octombrie ca toate sa iti…

- Focul lui Sumedru sau Focul de Samedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești, de peste doua mii de ani, dinaintea sarbatorii Sfantului Dumitru. Citește ce reprezinta sarbatoarea și care sunt tradițiile de Focul lui Sumedru. Focul lui Samedru - tradiție romaneasca veche de peste doua mii…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca toti europarlamentarii isi vor primi banii cheltuiti in campania electorala.Ea a precizat ca Rovana Plumb "a fost prima pe lista" si, de aceea, a fost prima careia i s-au restituit banii, conform Agerpres. Citește și: Avertizare METEO…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu va organiza Bursa locurilor de munca destinata absolvenților instiuțiilor de invațamant, in data de 18 octombrie 2019, in urmatoarele locații: – mun. Giurgiu – incinta Restaurantului “DANA V”; – orasul Bolintin Vale – sediul Bibliotecii…

- La scurt timp dupa ce a anunțat separarea de tatal copiilor ei, Claudia Patrașcanu și-a facut bagajele și a plecat departe de cel cu care a-mparțit casa, patul și masa mai bine de 4 ani. Fosta cantareața i-a luat pe cei doi baieți pe care ii are cu Gabi Badalau și a parasit casa din Bolintin Vale. Chiar…

- Actorul Teodor Corban, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor descoperi, in curand, in rolul primarului Stelian Manole din serialul Mangalița, spune ca munca pentru aceasta producție a fost una extenuanta, dar frumoasa. „S-a lucrat cate 12 ore pe zi, timp de doua luni și jumatate, plus alte trei ore…

- Fiica Adelinei Pestritu a implinit 1 an! Iata ce a ales de pe tava! Adelina Pestritu i-a rupt turta fetitei sale cu ocazia implinirii a unui an de viata a micutei. Ceremonia traditionala a avut loc la un loc de joaca din Bucuresti, iar la eveniment au luat parte cativa dintre prietenii apropiati ai…