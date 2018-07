Stiri pe aceeasi tema

- Examen inedit pentru cursanții Școlii Federale de Antrenori. Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia a gazduit, sambata, un meci-eveniment intre viitorii antrenori. La inițiativa conducerii Școlii Federale de Antrenori, cursanții de la Licențele UEFA A și B au disputat o partida pe durata a doua reprize…

- Imaginea care imi vine in minte atunci cand ma uit si analizez comportamentul liberalilor din Romania este cea a unei doamne imbracate decent, dar care sta in parcarile de pe centura Capitalei sa presteze servicii tiristilor. Atat mai inseamna liberalismul in tara care i-a avut ca premieri pe Ion Bratianu,…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Centrul de Invatamant la Distanta Buzau organizeaza concursul de admitere 2018, Studii Universitare de Licenta, forma de invatamant La Distanta, specializarea Finante si Banci (la Buzau). Inscrierile…

- Un sat medieval romanesc, ce va fi decorul productiei eveniment "Vlaicu Voda", pusa in scena de regizorul Horia Suru, isi va deschide portile in Piata Constitutiei din Bucuresti, de vineri pana duminica, potrivit unui comunicat remis...

- Juristul Cristian Jura a dezvaluit ca este singurul roman ales in comisia ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care va judeca litigiile pe parcursul desfasurarii Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

- Mesaj transant transmis de sefa de grup a deputatilor PNL din Parlamentul Romaniei cu ocazia Zilei Invatatorului."De Ziua Invațatorului vom vedea poze cu profesori, elevi și școli. Vom citi texte frumoase despre rolul invațatorilor in societate. Pentru a trece de la cuvinte frumoase la fapte…

- Dulceata de ardei iuti, lansata pe piata de un grup romanesc de firme, a fost una dintre delicatesele prezentate in premiera, vineri, la editia a 10-a editie a Expozitiei Internationale GastroPan, care se desfasoara la Targu Mures si la care participa peste 150 de expozanti din tara si strainatate.…

- Premiera medicala din Romania! Miercuri a avut loc primul transplant pulmonar facut in tara noastra. Interventia s-a desfașurat la Spitalul Sfanta Maria din Capitala si a fost pe cat de dificila, pe atat de controversata. Transplantul a venit la doar o zi dupa un schimb de acuzatii intre fostul ministrul…