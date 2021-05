Centrul Carter a publicat luni o fotografie cu președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden dupa ce aceștia i-au vizitat pe fostul președinte al SUA Jimmy Carter și pe soția sa la locuința acestora din statul Georgia, relateaza Euronews.



Imaginea s-a viralizat rapid pe platformele social media datorita faptului ca soții Biden par sa stea alaturi de versiuni în miniatura ale predecesorilor lor.





We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

