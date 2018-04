Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, 14 aprilie 2018, mai multe Tir-uri au descarcat deșeuri in Gara Florica de la Ștefanești. Asta in ciuda petiției antigunoaie semnata pana acum de 1.000 de persoane din Ștefanești și publicata ieri in ediția on-line a Jurnalului de Argeș. Se poate observa ca Tir-urile respective…

- Cenusa Mariei Bratianu, fiica istoricului Gheorghe Bratianu, va fi adusa de la Paris si depusa in cripta familiei de la Vila Florica, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arges, Dan Manu. El a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca ramasitele pamantesti ale Mariei Bratianu…

- Serviciul de muzica prin streaming Spotify, recent lansat si in Romania, se va lista la bursa din New York, in cursul zilei de azi. Aceasta listare neconventionala i-ar putea aduce firmei suedeze, care inca nu a reusit sa faca profit, o evaluare de 20 de miliarde de dolari.

- Scene greu de imaginat au avut loc in primaria orașului Ștefanești, din județul Argeș. Doua angajate, platite din banii publici, una, consilier al primarului și cealalta, secretar al instituției, s-au luat la bataie chiar in timpul serviciului. Acum au ajuns in vizorul poliției.

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Ionuț Constantinescu, fost prefect al județului Vrancea și fost viceprimar al municipiului Focșani, a murit astazi. Conform unor surse, el ar fi murit la un spital din București, unde era internat din cauza unei boli incurabile. Ionuț Constantinescu a fost viceprimar al municipiului…

- Biroul Permanent al PSD Argeș, intrunit pe 22 februarie 2018, avand pe ordinea de zi soluționarea situației tensionate aparute in organizația PSD Ștefanești, a luat mai multe hotarari și anume dizolvarea Biroului Executiv PSD Ștefanești, sancționarea cu avertisment, conform statutului PSD, a primarului,…

- La ședința extraordinara de astazi, PSD Argeș l-a instalat in funcția de președinte interimar al organizației de la Ștefanești pe deputatul Nicolae Velcea. Joi, 22 februarie, Biroul Permanent al PSD Argeș s-a intrunit pentru a soluționa situația tensionata din cadrul organizației PSD Ștefanești.Printre…