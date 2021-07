Stiri pe aceeasi tema

- Nord-vestul județului Alba este afectat de inundații puternice, pentru mai multe zone fiind emise avertizari cod roșu. Peste 30 de case au fost afectate, mai multe drumuri au fost blocate din cauza aluviunilor și peste 60 de persoane au fost evacuate, potrivit publicației locale Alba 24 . Reprezentanții…

- Vineri e a doua zi de cand vremea s-a dezlanțuit in zona Munților Apuseni. Dupa Ocoliș, ploile torențiale, torentele și viiturile au lovit și in zona Abrud și Campeni. Pompierii trimiși la fața locului fac eforturi uriașe pentru a proteja persoanele aflate in dificultate. Vineri seara, drumul de acces…

- Momentul in care o viitira formata pe paraul Cernița a lovit comuna Ciuruleasa a fost surprins de un localnic. Valul de apa involburata care aduce gunoaie si lemne nu a provocat daune, dar filmuletul video este unul spectaculos. Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare meteorologica…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca trebuie luata la nivelul coalitiei decizia privind modul in care este gestionat dosarul de inscriere a sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca decizia privind Roșia Montana va fi luata in cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost facuta de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cițu. Florin Cițu susține ca decizia privind repunerea…

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…

- La data de 26 mai 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din Daroia, comuna Roșia Montana, care este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe. Ieri, 26 mai, in jurul orei 12,00,…

- Ieri, 26 mai 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din Daroia, comuna Roșia Montana, care este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe. Ieri, 26 mai, in jurul orei 12,00,…