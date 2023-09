FOTO. Intervenție de urgență pe Dunăre. 6 marinari, găsiți inconștienți în buncărul unei nave Autoritatile din Tulcea au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru extragerea a sase marinari din buncarul unei nave. Acestia erau inconstienti, fiind, cel mai probabil, intoxicati cu gazele produse de o motopompa. ”In jurul orei 23:00, pompierii tulceni au fost solicitati prin apel la numarul unic de urgenta 112 pentru a interveni pe […] The post FOTO. Intervenție de urgența pe Dunare. 6 marinari, gasiți inconștienți in buncarul unei nave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pompierii tulceni au fost solicitați in noaptea de vineri spre sambata pentru a interveni pe o nava sub pavilion Comores, acostata pe Brațul Tulcea la mila marina 36, pentru extragerea salvarea a șase marinari care se aflau in stare de inconștiența intr-un buncar al navei.

