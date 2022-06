Stiri pe aceeasi tema

- „AnTanTe” este un festival unic in Romania, care iși face loc in viața buzoienilor. Este vorba despre un festival dedicat copiilor, organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in colaborare cu Asociația Culturala ,,Pe Bune” și cu Gloria Buzau. Este un festival…

- „Antante” este un festival unic in Romania, care iși face loc in viața buzoienilor. Este vorba despre un festival dedicat copiilor, organizat de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in colaborare cu Asociația Culturala ,,Pe Bune” și cu Gloria Buzau. Este un festival…

- Pentru ca 1 iunie este zi libera atat pentru parinți, cat și pentru copii și este ocazia perfecta de a sarbatori Ziua Copilului prin diferite activitați, Primaria municipiului Buzau, impreuna cu Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, le-a pregatit buzoienilor mici și mari multe evenimente…

- Simpozionul Internațional de Sculptura (International Sculpture Symposium 2022) organizat de Primarie prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, in colaborare cu sculptorul Bogdan Adrian Lefter, a ajuns in faza in care buzoienii pot vota sculpturile pe care ar dori sa le vada zi de…

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” da startul jocurilor copilariei. Desigur, este vorba despre proiectele pe care le adreseaza copiilor, dar și adulților care vor, cel puțin pentru cateva momente sa faca o intoarcere in copilarie. Unul dintre acestea, foarte așteptat, este „Școala…

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și-a propus ca in acest an sa aduca la Buzau cat mai multe spectacole la care sa aiba acces toate persoanele, inclusiv cele cu dizabilitați. Demersul instituției buzoiene este de remarcat mai ales ca, in Romania, accesul la cultura al persoanelor…

- In zilele de 6 și 7 mai s-a desfașurat, sub logoul „Haz la sfarșit de pandemie”, cea de a 23-a editie a Festivalului National de Epigrama „Cat e Buzaul de mare”. Organizatorii, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau si Cenaclul „Nicolae Grigore Mihaescu – Nigrim”, s-au bucurat…

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, susținut de Punctul IT, lanseaza inscrierile pentru Clubul de Tehnologie. Sub indrumarea a doi tineri ingineri, pasionați de tehnologie și de educație, Robert Brezoaie și Timotei Petre, copiii vor deprinde aptitudini de utilizare generala a calculatorului,…