O mașina electrica Tesla Model S Plaid a fost cuprinsa de flacari in timp ce proprietarul o conducea, la doar trei zile dupa ce a cumparat-o. Modelul face parte din gama de top, a fost lansat in luna iunie și a costat 129.900 de dolari. Șoferul, un antreprenor, dupa cum a declarat avocatul acestuia […]