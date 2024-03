Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Principilor Transilvaniei, vechi de peste șase secole, și-a deschis in premiera ușile pentru cei care vor sa-l viziteze. Obiectivul turistic se afla la doar 55 de minute de Turda. Timp ce cinci ani, palatul a fost inchis din cauza lucrarilor de reabilitare, iar acum, și-a recapatat stralucirea…

- Palatul Principilor Transilvaniei, cladirea unde a locuit și Mihai Viteazul timp de 10 luni la Alba Iulia, in perioada 1599-1600, a fost transformat in muzeu și deschis pentru public la inceputul acestei luni.

- Mega scandalul imobiliar din Alba Iulia: SECHESTRU pe toate bunurile și conturile bancare ale avocatului Ovidiu Jidveian Toate bunurile avocatului Ovidiu Jidveian, dar și toate conturile bancare ale acestuia au intrat sub sechestu asigurator. Masura a fost luata de magistrații Tribunalului Alba, vineri,…

- Masura controlului judiciar in cazul lui Laszlo Szilveszter Sandor a fost menținuta miercuri, 27 decembrie, de Tribunalul Mureș care a respins contestația procurorilor la decizia Judecatoriei Targu Mures, relateaza News.ro. Decizia instanței este definitiva.Barbatul este patronul firmei care facea lucrari…

- Incendiu in Alba Iulia la un apartament: Pompieri intervin cu doua autospeciale Incendiu in Alba Iulia la un apartament: Pompieri intervin cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu incipient intr-un apartament(bl. G3) situat pe str.…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Cetea. Arde generalizat o locuința, pe o suprafața de aproximativ 200 mp. Forțele de intervenție lucreaza la localizarea și lichidarea incendiului.…

- Trei copii din Alba Iulia care traiau in mizerie, duși forțat in plasament. Mama insarcinata cerșeste. Tatal, cauta prin gunoaie O mama insarcinata in luna a șasea, un tata alcoolic, trei copii puși sa cerșeasca și inca un bebeluș de 3 ani: rezumatul dureros al unei familii din Alba Iulia. O situație,…

- ELECTRICA (DEER): Intreruperi de curent la Alba Iulia și in alte localitați din județ. Cand sunt programate lucrari Pana la finalul anului, mai sunt programate intreruperi de curent in localitați din județul Alba. Distribuție Energie Electrica Romania – Transilvania Sud a anunțat lucrari de mentenanța,…