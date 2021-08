FOTO. Imaginile groazei pe DN2, în Ialomița. Doi morți și un copil grav rănit Doi adulți au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita. Masina in care se aflau cei trei a lovit frontal un TIR. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomita au precizat ca accidentul s-a produs […] The post FOTO. Imaginile groazei pe DN2, in Ialomița. Doi morți și un copil grav ranit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

