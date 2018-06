Stiri pe aceeasi tema

- Pe retele de socializare a aparut o înregistrare video care surprinde momentele de dinaintea ceremoniei de pe Arena Nationala, organizata de Primarie Generala si Gabriela Firea pentru Simona Halep.

- Simona Halep s-a intors ieri in Romania, iar seara a mers pe Arena Naționala, unde a prezentat o copie a trofeului de la Roland Garros in fața a peste 15.000 de oameni. GSP iți prezinta 10 imagini emoționante de aseara, de pa Arena Naționala. Suporterii au scandat in multe randuri numele Simonei. Sportiva…

- Ilie Nastase, campion la Roland Garros in 1973, a fost la randul sau prezent la evenimentul la care Simona Halep și-a prezentat pe Arena Naționala o copie a trofeului cucerit la Roland Garros. La fel cum au facut-o primarul Gabriela Firea, dar și președintele FRT, George Cosac, și Ilie Nastase a ținut…

- Incident neplacut la ceremonia oficiala dedicata Simonei Halep. Primaria Capitalei, dar și primarul Gabriela Firea, au primit huiduieli din partea publicului venit sa o aplaude pe campioana Romaniei. Atmosfera de pe Arena Naționala s-a schimbat odata ce Primaria Capitalei a fost anunțata ca instituție…

- Simona Halep le-a prezentat trofeul caștigat la Roland Garros fanilor adunați la Arena Naționala. Simona s-a reintors in țara la ora 16:00 și a fost primita de oficialitați și susținatori la Aeroportul Otopeni. Simona Halep a prezentat fanilor trofeul caștigat la Roland Garros. O ceremonie speciala…

- Simona Halep s-a intors azi in Romania, iar in aceasta seara va prezenta o copie a trofeului de la Roland Garros intr-un eveniment de gala ce va avea loc pe Arena Naționala. update 19:33 Lumea incepe sa vina in numar din ce in ce mai mare la Arena Naționala! Sunt prezenți acum 6-7.000 de oameni. ...

- Simona Halep o va infrunta pentru prima data pe Angelique Kerber dupa semifinala incredibila de la Australian Open, incheiata cu 9-7 in decisiv. Pe teritoriul pe care romanca este mult mai stapana si mai increzatoare, sportiva din Germania anunta ca este gata de lupta, pentru ca "astazi (n.r. -…

- Academia Rapid a castigat cu 2-0 derby-ul cu CSA Steaua, in ultima etapa a play-off-ului Ligii a 4-a, si va juca barajul de promovare in al treilea esalon. Acum, Gigi Becali spune ca-i poate tine pe rapidisti in Liga a 3-a, cu ajutorul echipei secunde a FCSB-ului. "Important…