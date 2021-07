FOTO Imagine rară cu Mick Jagger și fiul său în vârstă de 4 ani, publicată de partenera muzicianului O imagine rara cu Mick Jagger si fiul lui în vârsta de 4 ani, Deveraux, a fost publicata pe retelele de socializare de iubita muzicianului, balerina si coregrafa Melanie Hamrick, anunța revista People, citata de News.ro.



Solistul trupei The Rolling Stones, în vârsta de 77 de ani, si dansatoarea apar îmbratisându-l pe fiul lor, pe malul unei ape.



&"Simt toata dragostea astazi. Multumesc tuturor pentru mesajele minunate&", a scris ea. Hamrick a publicat fotografia în ziua în care a împlinit 34 de ani.



