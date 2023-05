Stiri pe aceeasi tema

- Miami Heat a debutat cu dreptul in finala Conferintei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunandu-se cu 123-116 in fata formatiei Boston Celtics, miercuri, in deplasare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Gratie prestatiei liderului sau Jimmy Butler, autor a 35 de puncte,…

- Suedia a caștigat finala Eurovision 2023. Loreen a obținut 583 de puncte și a primit acest trofeu pentru a doua oara in cariera ei. Republica Moldova s-a clasat pe locul 18, in timp ce Ucraina s-a clasat pe locul 6. Dupa ce au fost anunțate punctajele juriului, candidata Suediei a condus topul cu 340…

- Un baiat de 14 ani si-a impuscat profesoara intr-o sala de clasa din Belgrad, in cursul diminetii de miercuri, dupa care a deschis focul impotriva altor elevi si agenti de paza, omorand opt copii si un agent, a anuntat Ministerul de Interne ale Serbiei, transmite Reuters. Comunicatul ministerului afirma…

- Tinerii fotbaliști din comuna Livezile au obținut calificarea la faza finala a Cupei Satelor la fotbal Dupa ce a caștigat faza județeana a Cupei Satelor, comuna Livezile din județul Alba a caștigat și faza regionala desfașurata la Bungard, in județul Sibiu. Astfel, echipa din Livezile a obținut calificarea…

- O femeie diagnosticata cu cancer in stadiu terminal susține ca a fost ignorata in mod repetat de medici, dupa ce aceștia i-au spus ca are de fapt o infecție virala și ca se simte rau din cauza „stresului” la care a fost supusa.

- Romancele au dominat turneul ITF de la Koper, cu premii de 60.000 de dolari, cucerind trofeul la dublu prin Irina Bara și Andreea Mitu, prima jucand și ultimul act de simplu, pierdut insa Saptamana de la Koper s-a incheiat cu doua finale și un titlu pentru romance, Irina Bara și Andreea Mitu impunandu-se…

- Pace pe pamant sau o excursie la cinema - acestea sunt doar cateva dintre dorintele pe care mii de copii din lumea intreaga le-au trimis anul acesta Iepurasului de Paste din localitatea Ostereistedt, in nordul Germaniei, informeaza DPA.

- America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, la Antena 1, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. In ediția cu numarul 22 din America Express, difuzata luni, 20 februarie 2023, echipele au scos toate “armele” din dotare pentru a…