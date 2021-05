FOTO! Fotbal. Prosport Focșani joacă la seniori cu o echipă de copii – STIMA- RESPECT PENTRU TOTI COPIII NOȘTRI !! Prosport Focșani joaca la seniori cu o echipa de copii. Media de varsta a formației noastre nu depașește varsta de 16 ani. La meciul de la Suraia, media de varsta a fost de 14 ani. Respectam toți sportivii noștri. Chiar daca acest lucru se practica des in […] Articolul FOTO! Fotbal. Prosport Focșani joaca la seniori cu o echipa de copii apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

