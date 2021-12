O femeie din Giurgiu a fost salvata de pompieri, dupa ce familia, alertata ca nu le mai raspunde, a sunat la 112. Pompierii au ajuns cu autoscara in apartamentul situat la etajul al doilea si au salvat femeia care avea nevoie de ajutor, fiind cazuta in casa. ”Aveti grija de parintii si de bunicii dumneavoastra. […] The post FOTO/ Femeie din Giurgiu, salvata de pompieri. I s-a facut rau in casa, in ziua de Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .