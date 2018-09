(FOTO) Familie de români, implicată într-un grav accident rutier în Ungaria, soldat cu 3 morți. Printre victime: copilul în vârstă de 5 ani Un copil roman de 5 ani a murit intr-un accident in Ungaria, langa Cegled. Alte 2 persoane au murit și 6 au fost ranite, dupa impactul frontal a doua autoturisme, un Opel condus de un șofer maghiar și un Audi, in care se afla o familie de romani. Vezi galeria foto + 2 + 2 Din masina romaneasca au murit un copil de 5 ani si o femeie in varsta. Șoferul maghiar, de asemenea, si-a pierdut viata, precizeaza cotidianul Blikk . La locul impactului a fost nevoie si de interventia echipajelor de descarcerare, pentru ca unele victime au ramas blocate in automobilele distruse. Deocamdata, nu se cunoaște… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

