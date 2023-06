FOTO | Epava Titanicului așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum: scanarea celebrului vas realizată din peste 715.000 de imagini O noua scanare a epavei Titanicului realizata cu peste 715.000 de imagini a dezvaluit cea mai faimoasa epava din lume așa cum nu am mai vazut-o niciodata. Prima scanare digitala la scara naturala a Titanicului a dezvaluit cea mai faimoasa epava din lume in detalii "uimitoare", nemaivazute pana acum, scrie livescience.com. Acoperita de noroi și inconjurata de apa neagra ca smoala, epava corodata a Titanicului a fost scanata de submersibile care au folosit cartografierea de mare adancime pentru a crea "un "geaman digital" exact" pe care experții il vor folosi pentru a face lumina asupra ultimelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Sore, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țara. Camerele de filmat au surprins-o pe vedeta din showbiz-ul romanesc, la scurt timp dupa ce s-a zvonit ca ar…

- Un videoclip cu o femeie care iși duce mielul la o secție de votare din Turcia a devenit viral pe rețelele de socializare, duminica, in ziua votului decisiv pentru președinția Turciei. Aceasta a intrat in secție cu mielul pe urmele sale, a votat și a ieșit apoi din secție, cu tot cu animal dupa ea,…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Noi imagini publicate de forțele ucrainene arata cum o nava ruseasca de recunoastere „Ivan Khurs” pare sa fi fost lovita de o nava de suprafata fara pilot in Marea Neagra Se pare ca noul material video contrazice afirmatiile Moscovei, care a sustinut ca a reusit sa dejoace…

- Imagini ireale cu momentul in care autobuzul a fost inundat au fost postate pe TikTok de catre un pasager. O ploaie torențiala care a durat cateva zeci de minute, Clujul s-a transformat intr-o mica Veneție. Apele au acoperit mai multe strazi din oraș, iar traficul a fost afectat in mod serios. Situația…

- Dupa o perioada dificila din viața ei, norocul a aparut in viața Claudiei Patrașcanu! Cantareața este mai implinita ca niciodata dupa ce s-a mutat in noua ei casa. Ei bine, nu putem sa vorbim despre orice locuința, ci despre o adevarata vila de lux. Claudia Patrașcanu pare ca este mandra de ceea ce…

- V.S. Recent, am publicat imagini cu zdrențele adunate, facute pachete in cearșafuri și aruncate pe albia paraului Dambu, cel mai probabil de pe pasarela metalica din dreptul strazii Pielari, care face legatura cu strada Apelor – spre cartierul Bereasca. La circa o saptamana de la apariția acelor informații…

- Prima scanare digitala la dimensiune completa a Titanicului, care se afla la 3.800 de metri adincime in Atlantic, ofera o imagine completa 3D a intregii nave, așa cum nu a mai fost vazuta pina acum. Scanarea digitala a epavei a fost creata, folosindu-se harțile de adincime, și a fost facuta pentru a…

- Fara ouale roșii așezate pe "plapuma" alba de zapada care acopera inca varful Vladeasa, ai spune, dupa imaginile postate de meteorologul Andrei Pletea, ca pe acoperișul Țarii Calatei s-a sarbatorit Craciunul, nu Paștele.