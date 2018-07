Stiri pe aceeasi tema

- Din actualul lot al roș-albilor, Sergiu Hanca (26 de ani) e fotbalistul cu cele mai multe meciuri și goluri impotriva rivalei. FCSB - Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Duminica seara, Florin Bratu ataca primul…

- Dinamo a disputat azi primul amical din cadrul cantonamentului din Polonia, iar "cainii" au pornit stagiul cu o victorie, 4-0 impotriva Olimpiei Elblag, formație din Liga a 3-a din Polonia. Golurile lui Dinamo au fost reușite de Deian Sorescu, Sergiu Hanca, Daniel Popa și Ionuț Șerban. Primul "11" utilizat…

- Andreea Podarescu a trait o frumoasE poveste de iubire alEturi de George, iar cand cei doi erau in cei mai frumoxi ani ai relatiei avand xi un copil mic, se pare cE Andreea a pus punct relatiei!

- Aflat in revenire de forma in ultimele meciuri, Sergiu Hanca rateaza meciul Chiajna - Dinamo, din aceasta seara. Mijlocașul de 26 de ani a fost invoit de antrenorul Florin Bratu pentru a participa la botezul baiatului sau, Zian. Nașul copilului lui Sergiu Hanca este Mircea Axente, fostul jucator al…

- Ce fotbaliști ii propune Florin Bratu lui Cosmin Contra. Antrenorul echipei Dinamo sustine ca are in lot jucatori care pot fi selectionati la loturile nationale ale Romaniei. “Daca atunci cand am venit am zis ca jucatorii au un nivel scazut, acum spun ca o parte dintre ei arata o forma foarte buna,…

- Cornel Dinu e in conflict cu liderii PCH, dar acestia au anuntat ca nu vor sa porneasca un razboi cu fosta glorie a ros-albilor si chiar au venit cu propunerea ca noul stadion din "Stefan cel Mare" sa poarte numele celui care a scris istorie pentru club. Totusi, "Procurorul" nu agreaza varianta.

- Sunt celebri, bogati si au mii de fani, dar, jucatorii de fotbal mai au o „calitate" pentru care sunt invidiati: alaturi de ei stau unele dintre cele mai frumoase femei din tara. Si cand vorbim despre soțiile fotbaliștilor, nu vorbim despre femei oarecare, ci despre dive de top. Ei bine, nici jucatorii…

- Sergiu Hanca da vina pe gazonul de la Sfantu Gheorghe pentru eșecul lui Dinamo cu Sepsi, scor 0-2. "Cunoșteam condițiile de aici. Pana ne-am adaptat gazonului am fost taxați. Trebuie sa ne indreptam greșelile și sa caștigam la Mediaș. N-am fost cu nasul pe sus. Mister ne-a spus de la inceput ca ne așteapta…