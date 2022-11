Stiri pe aceeasi tema

- Romsilva publica, vineri, imagini spectaculoase din Muntiin Rodnei, unde a fost surprins un fenomen rar – Efectul Gloria. Potrivit specialistilor, Efectul Gloria mai poarta numele de "Spectru montan" ori "Spectru Brocken". "In conditii propice, umbra observatorului este proiectata pe ceata. Picaturile…

- Efectul Gloria, un fenomen foarte rar, a fost surprins in Munții Rodnei. Are loc doar atunci cand o umbra se proiecteaza pe ceața sau nori. Fotografia a fost pusa la dispoziție mediului online de inginerul Geo Moldovan, aflat pe munte zilele trecute. Imaginea a aparut ulterior pe pagina de Facebook…

- ​Un urs a fost filmat in apropierea unui loc de joaca din Predeal, in timp ce zona era plina de copii. Imaginile postate pe retelele de socializare arata ca incidentul s-a produs ziua, iar zona era plina de copii. ”Sa tot lasi copiii in parcul din fata blocului! Predeal, Romania”, a scris barbatul.…

- Volumul de lemn pus pe piata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pana la finalul acestui an a fost suplimentat cu 500.000 de metri cubi, astfel ca, fata de un program initial de 9,5 milioane metri cubi recoltati din padurile proprietatea statului, pana la finalul anului vor fi pusi pe piata 10…

- Un alpinist din Japonia a fost atacat de un urs, in timp ce se catara pe o stanca. Momentul a fost inregistrat de camera video montata pe casca alpinistului. In imagini se vede cum ursul se napusteste asupra alpinistului, care impinge animalul salbatic si incepe sa strige, ca sa-l sperie. In #Japan,…

- Romsilva a anuntat, miercuri, ca ia masuri pentru majorarea volumului de lemn pentru foc oferit populatiei, in contextul cererii foarte mari. In primele opt luni din 2022, compania a livrat direct populatiei 1,2 milioane de metri cubi lemn pentru foc. ”Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor…

- Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, informeaza agentia DPA. Peste 30 de persoane au fost ranite, a informat televiziunea de stat chineza, citata de Agerpres. Mai multe locuinte au fost distruse in urma alunecarilor…

- Romsilva are, de miercuri, 31 august, un nou director general, Daniel Nicolaescu, care vine de la Valcea. Deși este deținatorul unui portofoliu impresionant in domeniul padurilor, instalarea lui Nicolaescu in funcție vine dupa inlocuirea fostului director, George Mierlița, de catre CA-ul Romsilva, la…