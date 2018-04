Stiri pe aceeasi tema

- Dolores Leis Antelo este o femeie din Spania, care seamana izbitor cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Femeia a dat un interviu intr-un ziar local in care a vorbit despre ferma ei din satul Nanton, La Coruna. In fotografia care insoțește interviul, Dolores apare cu un harleț…

- Lavinia Parva a fost invitata in emisiunea Andreei Mantea și a lui Victor Slav dar a avut parte de o experiența cel puțin ciudata, scrie cancan.ro. Plasmele din platou s-au stins, prezentatorii i-au pus intrebari care au iritat-o, iar la un moment dat un barbat a inceput sa dea cu matura prin platoul…

- Actrița Adriana Trandafir a ales ca la Gala premiilor Gopo sa vina insoțita de fiica sa, Maria Speranța, o adolescenta in varsta de 17 ani. Cu cațiva centrimetri mai inata decit celebra ei mama, dar cu un chip ”bucațica-rupta”, dupa cum au remarcat toi cei prezenți la eveniment. Adriana și fiica ei…

- Pentru ca povestea de iubire dintre Meghan Markle și Prințul Harry a fost urmarita cu sufletul la gura de o lume întreaga, în curând, aceasta va fi expusa cu lux de amanunte într-un serial ce se va numi: &"Harry and

- Pe Elena Gheorghe o știe toata lumea, insa mai puțini știu ca indragita artista are o copie fidela chiar in sora sa. Cele doua impart aceleași trasaturi frumoase, sunt nascute in iulie, la diferența de doar 11 luni, și seamana ca doua picaturi de apa. Elena Gheorghe, care anul acesta va implini varsta…

- O echipa de cercetatori de la Centrul medical Shaare Zedek si de la Institutul de Nanotehnologie si Materiale Avansate din cadrul Universitatii Bar-Ilan (Israel) au creat picaturi pentru ochi care pot repara corneele si pot imbunatati miopia...

- Il știm cu toții din filme celebre precum "Rocky" sau "Rambo", i-am urmarit activitatea cinematografica de-a lungul anilor, sutele de pelicule in care a jucat. Sylvester Stallone este unul dintre cei mai titrați actori de la Hollywood, iar la cei 71 de ani, nu se oprește aici.

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…