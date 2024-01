Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ploieștiului a solicitat verificarea modului in care operatorul de salubritate din oraș iși indeplinește obligațiile contractuale N. D. Dupa ce joia trecuta s-a anunțat ca a fost blocat, din nou – așa cum s-a intamplat la sfarșitul lunii noiembrie 2023 – accesul pentru depozitarea gunoiului…

- Sport, activitați de relaxare, joaca: locuitorii din Helsinki se pot bucura de aceste activitați și iarna, in subteran. Capitala Finlandei a construit centre de agrement la 30 de metri adancime. Dar nu acesta este scopul lor principal. Structurile sunt de fapt adaposturi pentru situații de urgența.…

- Președintele rus Vladimir Putin a efectuat miercuri o scurta deplasare, dar cu semnificație strategica, in Emiratele Arabe Unite și in Arabia Saudita. Vizat de un mandat de arest internațional emis de CPI, Vladimir Putin nu și-a facut insa apariția la COP28 ce se desfașoara in Dubai. Practic, a fost…

- In urma cu un an, Nazmi Hanafiah, un inginer IT in varsta de 30 de ani, s-a mutat in Forest City, un complex de locuințe intins, construit de China, in Johor, in varful sudului Malaeziei. A inchiriat un apartament cu un dormitor intr-un bloc turn cu vedere la mare. Dupa șase luni, se saturase.

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro. Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la…

- Marko Dugandzic, fostul rapidist transferat de Al-Tai, in Arabia Saudita, traiește la cote maxime in Orientul Mijlociu. Atacantul fost golgheter al Superligii și-a schimbat și lookul. A trecut la o freza blonda și o barba mai impunatoare, iar pozele pe care le pune pe Instagram arata ca traiește o…

- Moștenirea pe care turcii au lasat-o Dobrogei in cele peste patru veacuri de stapanire se aude la tot pasul: unele așezari inca poarta nume orientale, iar deliciile sultanului sunt pe mesele constanțenilor in fiecare zi.

- „Micii arhitecți" este numele noului proiect inițiat de Gradinița cu Program Prelungit „Așchiuța" Suceava, prima ediție a competiției desfașurandu-se in aceasta toamna.Concursul a mobilizat peste 100 de preșcolari din municipiu (4-6 ani), indrumați de 70 de cadre ...