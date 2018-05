Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat ca pompierii au spart usa apartamentului si au aerisit locuinta inundata de fum. "Un barbat de aproximativ 60 de ani a decedat, vineri, intr-un apartament de pe str. Parang din Cluj-Napoca in urma unui incendiu provocat de o tigaie…

- O femeie in varsta de 58 de ani a murit, iar mama acesteia, de 85 de ani, a suferit arsuri, in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul lor din Reghin, primele cercetari aratand ca focul ar fi fost provocat intentionat de catre sotul uneia dintre victime.

- Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr-un incendiu izbucnit sambata dupa-amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE, scrie AGERPRES.Citeste si: Semnal de ALARMA: O industrie VITALA in Romania…

- Tragedie in localitatea Viile din judetul Constanta, Romania. Un baiat in varsta de 13 ani a murit dupa ce a fost de un cal.Totul s-a intamplat in aceasta dimineata dupa ce copilul s-a apropiat de animal, iar acesta l-a lovit cu copitele.

- Un barbat in varsta de 96 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost spulberat de o mașina. Potrivit primelor informații de la fața locului, se pare ca batranul nu s-a asigurat in momentul traversarii și a riscat, alegand sa traverseze printr-un loc nepermis.

- Un autoturism in care se aflau trei persoane, printre care o fetita in varsta de 13 ani, a ajuns in raul Olt, duminica dimineata, pe DN 7, in apropiere de orasul Brezoi, copila fiind salvata de un alt participant la trafic. In jurul orei 14.

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani din raionul Soroca. Un copil de doi ani a murit ieri intr-un incendiu izbucnit chiar in casa in care locuia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in locuinta care a luat foc se mai aflau doi copii mai mari.

- Un barbat de 70 de ani a murit vineri intr-un incendiu iscat la locuinta sa din comuna timiseana Banloc, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat. "ISU...