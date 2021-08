FOTO. Cum se pregătește Klaus Iohannis de Valul 4 Președintele Klaus Iohannis a respins, miercuri, impunerea de masuri discriminatorii pentru persoanele nevaccinate. El a spus ca pandemia poate fi depașita prin vaccinare, nu prin discriminare și a indemnat Guvernul sa fie rezonabil atunci cand gandește campania de vaccinare. Președintele a facut aceste declarații dupa ce a lansat un nou mesaj legat de ecologie și […] The post FOTO. Cum se pregatește Klaus Iohannis de Valul 4 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

