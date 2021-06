Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Dupa declaratia politica facuta in mai, odata cu redeschiderea scolilor, deputatul carasean revine asupra sistemului educational cu alta declaratie politica! De la tribuna Parlamentului Romaniei, deputatul PSD de Caras-Severin, Romulus Marius Damian, a atras din nou atentia guvernantilor…

- Episcopul Maramureșului și Satmarului a transmis de Ziua Internaționala a Copilului un mesaj adresat atat parinților, cat și copiilor. Ierarhul ii indeamna pe parinți și educatori sa colaboreze cu Dumnezeu pentru a crește copii fericiți, iar pe copiii ii indeamna sa-L iubeasca pe Hristos, singurul…

- Președintele UMP “Mihai Viteazul”, Gl.( r ) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor: “Copiii sunt veniți pe pamant direct din Raiul lui Dumnezeu. Ei ne aduc in lume zambetul, bucuria, blandețea, bunatatea și sfințenia desavarșita a Celui singur sfant prin…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a marcat Ziua Internaționala a Copilului printr-un mesaj pe pagina personala de Facebook acolo unde a postat o fotografie in mijlocul copiilor in curtea sediului partidului din Bulevardul Kiseleff cu mesajul: ”Copiii sunt raiul nostru, daruit in fiecare zi printr-un…

- Copiii din cadrul centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil, aflate in administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari, sunt sarbatoriti prin activitati organizate special pentru ei de ofiterii de integrare si reprezentantii unor ONG-uri, potrivit Agerpres. "Ziua Internationala…

- Copiii din cadrul centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil, aflate in administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari, sunt sarbatoriti prin activitati organizate special pentru ei de ofiterii de integrare si reprezentantii unor ONG-uri. "Ziua Internationala a Copilului…

- Marți, 1 iunie, Primaria Municipiului Brașov va aduce zambete pe buzele celor mai mici brașoveni, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, invitandu-i atat pe cei mici, cat și pe cei mari, la activitați organizate la Gradina Zoologica Brașov și la Centrul de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.…

- Politistii din orașul Campeni au fost alaturi de copiii din comunitate si au sarbatorit, impreuna, prin joc si activitati educativ – recreative, Ziua Internationala a Copilului, 1 Iunie. Astazi, 27 mai 2021, premergator Zilei de 1 Iunie, politistii de proximitate și rutiera din cadrul Poliției Orașului…